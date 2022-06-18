美國總統拜登16日簽署獲兩黨背書的運輸法案，旨在優化海運監管。國會議員聲稱此項立法有助抑制通膨，同時能紓解出口貨物積壓問題。

美國眾議院本周稍早以369票贊成、42票反對的表決結果，壓倒性通過該項新法案。新法強化美國海運監管機構「聯邦海事委員會」（Federal Maritime Commission，FMC）的調查權力，提高海運業實務的透明度。

該法准許FMC對海上公共運送人（ocean common carriers）的商業慣例展開調查。海上公共運送人一詞，大致上指的是在公海作業的貨輪。

根據此新法，FMC有權施以強制性措施，要求船舶每季須向FMC通報「進出口總噸數」，海運業者也不得無故拒絕承運美國出口商品。

世界航運理事會（World Shipping Council）指出，會與FMC攜手合作落實這項新法，「如此可使我們供應斷鏈的傷害降到最低」。

拜登總統表示，若有海運業者的漲價行為傷害到美國家庭，他承諾會加以取締。他說：「此新法有助壓低海運費用。」

白宮指出，該新法案可進一步減少家庭花費，確保美國業者得到公平待遇，農牧業也不例外。

美國5月消費者物價指數（CPI）意外飆升，年增8.6％創40年新高，逼得聯準會15日決定一舉升息3碼來對付通膨巨獸。至於國會的抗通膨工具，可說是屈指可數，除了新通過的海運法案，民主黨議員打算推出調降處方藥價格的措施。

全美零售聯合會（National Retail Federation ）上周聲明指出，零售商為滿足消費者需求，加上為免受到西岸港口罷工或封港威脅的波及，美國各大零售貨櫃港6月的進口量，可望逼近歷史新高。