桃園市長選戰，國民黨徵召前行政院長張善政，民眾黨推出賴香伶出馬，民進黨選對會18日則一致同意，建議新竹市長林智堅為桃園市長候選人。針對桃園市長之戰誰會贏，桃園市議員牛煦庭日前竟分析表示，林智堅的勝率會比張善政高一點；他也建議，張善政打選戰若能靈活一點，對中間選民的需要好好攻城掠地，未必沒有翻身機會。

牛煦庭17日在《午休不演了》節目中直言，國民黨、民進黨、民眾黨推出桃園市長人選，都不是在地的，桃園政壇實在是顏面無光。

牛煦庭接著指出，國民黨推出張善政，並沒有把握藍軍會含淚去投票，因此要趕快去開拓新的票源，加上張善政打選戰若能靈活一點，對中間選民的需要好好攻城掠地，未必沒有翻身機會。

牛煦庭分析認為，林智堅的勝率比張善政高一點，以林智堅的年紀、反應、成長背景，比較容易抓到桃園選票，還有他的競選班底披掛就可以上陣，張善政卻沒有準備，從零開始，又背了一堆包袱，等到張善政組織團隊，林智堅可能已經發動三波攻勢了。

牛煦庭認為，民眾黨也是空降，不過，賴香伶的選情會比預期的好，若由張善政對上林智堅，賴香伶的票應該不低，她會成為對兩邊不滿、失望，還有本身對兩黨厭惡的天然疏洪道。