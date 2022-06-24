有意挑戰首都市長大位的台北市副市長黃珊珊，至今尚未鬆口請辭時間，遭新竹市長林智堅嗆「寄生台北」，台北市長柯文哲則稱對方辭職參選不會拖到選前半個月，國民黨台北市長參選人蔣萬安今強調，民眾關心的是行政機關能否維持中立，別利用行政資源進行選舉活動，至於自己是否辭去立委，他則說民代職責是監督政府，沒有握有行政資源的問題。

蔣萬安下午出席婦女救援基金會活動，結束後接受媒體聯訪，談及黃珊珊請辭參選時間、是否會請辭立委展現決心時，他表示，北市府應清楚對外說明，如新北市長侯友宜在2018年選舉年，也是早在2月份就辭去副市長一職，宣布參選新北市長，沒有利用行政資源跑選舉行程，且台北市身為首都，更應該要維持行政中立作為表率。

對於林智堅嗆黃珊珊寄生台北，蔣表示，每個行政首長到了選舉，都會面臨同樣的問題，大家也希望機關能維持行政中立，而且清楚對外說明清楚，避免外界各項質疑，一次說明清楚，才能對所有民眾有交代。

至於是否會辭去立委表達參選決心，蔣則說，立法委員是民意代表，主要工作是站在崗位上，持續監督政府施政，「沒有所謂握有行政資源的問題」，他認為民眾關心的點是，希望行政機關能夠維持行政中立，不要利用行政資源進行選舉活動。