新竹市長林智堅7月將辭去市長職務，接受徵召轉戰桃園市再拚市長選戰，近日在確診出關後，不斷拚曝光，今天下午1點接受網路媒體專訪，對於對手指他是跳區、落跑，林智堅則是表示，戰士在戰場上一定會受傷，一定會有傷痕，對手想貼我標籤，但我覺得那留下的傷痕是勳章，絕非標籤。

林智堅今天接受網路節目《齊有此理》主持人王時齊專訪，針對林智堅過去曾在該節目表示，沒有要跳區參選，結果現在跳區參選，為什麼會做出這樣的決定？

林智堅說，當時是2月，當下心情與規畫確實如此，那個時間點目標就是把任期做完，不可能轉換跑道，做完後才有下一步。現在有轉變因為這就是人生，政治工作其實你沒有辦法去規畫，很多時候也沒辦法自己決定。

林智堅說，我自己在政治生涯上，有很多都是老天爺的安排，好比說因為現在被徵召，跟當時宣布不選2022大新竹市長，這些都不在自己人生當中所能規畫。

對於對手攻擊他是跳區選舉，甚至貼他標籤是落跑市長，林智堅捍衛自己說，做政治工作就像煎牛排，如果怕油煙沾在身上，就不要進廚房，就像是戰士在戰場上一定會受傷，一定會有傷痕，沒有傷痕怎麼叫作實際的作戰。

這絕不是標籤，對手對你的攻擊、在你身上留下的傷痕是勳章，怎麼會是標籤？這也凸顯他們就是政治操作。

再者，新竹市民也不會說他是落跑市長。林智堅說，他已經做了7年半以上時間，且2014年提的政見都已經實現，多數有的已經完成，還沒完成的也在動工。

另，兒童醫院要啟用，棒球場7月22日要開打，公道三已經通了，講了30年就是這個交通斷點，這些他都做到了，市民不會認為他是落跑市長。