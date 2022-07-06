民進黨桃園市長參選人林智堅論文抄襲爭議，國民黨質疑民進黨政治語言淡化此爭議；民進黨祕書長林錫耀受訪時，「哼哼」兩聲，國民黨大概覺得林智堅太強了。

林錫耀強調，白的染成黑的，國民黨打烏賊戰，想到蔡英文的宇昌案、博士論文，到現在還不放過，還說是假的。選舉可以競爭但是要基於事實，不能羅織惡意連結去污衊、毀滅一個人，這個手法離譜，太low了。

他說，林智堅不得不提告，沒有以告止誹謗，潑髒水洗也洗不乾淨，沒有公理可言。

林錫耀說，國民黨打烏賊戰大家看得很清楚，林智堅昨天開記者會，詳細說明兩個論文如何來的，回答了所有的質疑，很可惜國民黨大概覺得林智堅太強了，居然卯起來群體圍毆。

被問到之前就傳出國民黨毀林三部曲，面對這樣的抹黑戰，民進黨如何協助候選人？林錫耀說，黨內提名的候選人遭遇栽贓污衊「絕不容許」，這兩天會用最快的速度應對，「他糞尿給你一潑，然後他就在網路上拼命傳，真的等你洗清楚之後，可能全台30％、40％都受到影響，這是現在選舉比較可怕、也很不好的地方。」。

他強調，民進黨對於這點非常重視，也希望用最快的速度提供正確的訊息。「這樣抹黑就是要影響一般人對林智堅的形象、觀感，這個有時候是跟時間在比賽的。我們非常重視也會盡全力（協助）。」