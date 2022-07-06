新竹市長林智堅已獲徵召，代表民進黨出戰今年底桃園市長選舉，昨(5日)遭質疑擁有的2個碩士學位，其論文都被爆有抄襲嫌疑，林智堅否認抄襲。《中天辣晚報》昨對此議題進行街頭民調，結果有年輕人認為，要抄就不要被抓到，要抄也要有點誠意，「良心過得去嗎？」
《中天辣晚報》昨詢問街頭民眾，對於林智堅論文遭質疑抄襲的看法，有民眾認為「如果他真的抄襲，抄襲就是不對呀，就是偷別人的智慧，不怕被發現嗎？有抄就認，有錯就道歉」、「錯字一樣那就是直接用抄的」、「如果連錯字都一樣，就是複製貼上了吧，一定沒檢查」、「就認了吧，不要再逞強了」。
不過也有人認為「其實我很多功課偶爾也是會抄」、「大家都會抄，只是看你抄的地方在哪裡而已」、「現在很多年輕人可能也都是會抄」、「論文不會影響他在政治上的表現之類」、「很多人在寫論文都會參考其他人的作品，但抄襲跟改寫是兩件事」。
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