媒體人黃揚明。（資料照／姚志平攝）

張善政桃園市長贏定了？ 黃揚明戳破「民調真相」

桃園市長選舉，由國民黨張善政、民眾黨賴香伶和民進黨林智堅競逐，有入口網站20日發起網路投票，張善政以51.9%暫時領先林智堅的36.1%、賴香伶的12.0%。資深媒體人黃揚明認為，大家對於網路民調的數據看一看就好了，且民進黨的支持者，會隱藏他們的投票傾向，所以桃園的民調就只是參考價值。

資深媒體人黃揚明24日接受《中時新聞網-政新鮮》網路節目訪問時認為，過去民進黨的支持者，會隱藏他們的投票傾向，譬如2014年桃園市長選舉，當時民調吳志揚一路領先，幾乎沒有人看好鄭文燦，但是鄭文燦最後獲勝。所以桃園的民調就只是參考價值，關鍵還是在於基層耕耘和選戰節奏規劃以及讓市民相信的願景。

黃揚明分析，網路民調沒有辦法確定這些投票者的戶籍是不是真的在桃園，並且可能會有重複投票的情形，所以大家對於網路民調的數據看一看就好了。

黃揚明提到，最近民調機構發布桃園市長民調，張善政跟林智堅互有領先，但基本上張善政領先「比較多一點點」，也許都在5％到10％以內，也就是個位數的領先。但對國民黨來說，不能算是一個會贏的局面。因為按照過去選舉推估，國民黨選將通常要在民調領先兩位數，在正式投票才有可能翻轉。

黃揚明披露，過去民進黨支持者會隱藏他們的投票傾向，對於張善政和林智堅而言，現階段多數的民調，他們的表態率還不夠高。不管是張善政或林智堅甚至賴香伶，整體不到7成。

黃揚明強調，接下來「不表態」的這群人，可能是選戰最後的關鍵。例如2014年桃園市長選舉，吳志揚是現任縣長，爭取升格的桃園市長選舉，鄭文燦比較晚才投入。且當時民調吳志揚是一路領先，幾乎沒有人看好鄭文燦，但最後勝選的是鄭文燦。

黃揚明最後說，在桃園，民調就是參考價值，不需要一直去迷信，關鍵還是基層耕耘還有整個選戰節奏規劃，提出讓市民相信的願景。