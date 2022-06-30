民進黨立委羅致政批評新北市治安，新北市政府副發言人張劭斌昨批評他，忙著打擊第一線警察弟兄的努力，難不成就是為了作為自己選舉的起手式？對此，羅致政今（30日）在立院受訪回應，最基本期待就是治安是好的，是新北市民最微薄需求。

新北市近來傳出惡煞衝進火鍋店砍人、街頭槍擊，羅致政昨在臉書批評，「新北市的治安到底怎麼了？市民免於恐懼的自由有這麼難嗎？」張劭斌昨批評，羅致政把個別的治安事件，刻意扭曲、塑造恐慌，忙著打擊第一線警察弟兄的努力，難不成就是為了作為自己選舉的起手式？

羅致政表示，每一個市民對於新北市都有很多期待，最基本期待就是治安是好的，「在火鍋店吃飯不會有惡徒進來亂砍人，走在路上不會有槍聲大作情況，這是新北市民需求！」

他提及，新北市沒有必要躲在第一線非常辛苦的警政人員後面，這並非個人要求，是新北市民最微薄需求，如果用這個打臉任何人，推向所謂選舉，反而是推卸責任。