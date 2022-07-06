年底選戰逼近，新北市長侯友宜遲遲未宣布連任參選，外界揣測原本侯有意不連任，直攻2024總統大選，但是近期因恩恩案風波，計畫被打亂，國民黨也將在8月底前完成新北市、台中市長提名，直接替侯宣布連任。但中廣董事長趙少康昨（5）日受訪時表示，「如果侯友宜要去選總統的話，也是他自己的選擇」，同時也直言「怎麼說服選民」非常重要，引起熱議。

趙少康昨日接受《中天新聞》的採訪時指出，侯友宜市長一直也沒有表明「他要不要選連任」，因此就有不同的講法，但趙少康認為「選舉選哪個職位，是每個人的權利」，因此侯友宜當然有他自己的考慮，趙少康也坦言，他如果願意選連任的話，連任的機率很高，「如果要去選總統的話，也是他自己的選擇」。

至於國民黨是否會讓江啟臣接棒去選新北，趙少康直言，在江啟臣擔任國民黨主席的時候，他的秘書長是李乾龍，而李乾龍的關係跟侯友宜的關係非常好，因此李乾龍在中間牽線，這是很自然的事。趙少康也認同「江啟臣很優秀」，若是願意來選新北市也很好，但趙少康也強調「一方面黨中央也在看，要尊重當事人的意願，因此最晚就拖到八月底，不可能再拖了」。

最後若是侯友宜想競選連任，也有意要角逐2024的話，也有人擔憂會重蹈2020年的覆轍，對此，趙少康也坦言，關鍵在「看侯友宜如何說服選民」，另外趙少康也指出，「侯友宜選新北市的票數也相當關鍵，對手是誰？贏對手多少票，這個也很重要」。