新竹市長林智堅身陷論文抄襲風波，外界認為林智堅的人設崩壞、民調直直落，桃園市長鄭文燦6日直言是選舉操作，主因是對手張善政民調落後且差距擴大，側翼才會一開始就採取抹黑戰，斥責指導教授都已言明仍冷飯熱炒，卻因選舉崩壞所有價值，不符民主社會原則。

有網路即時投票國民黨桃園市長參選人張善政的支持度直線攀升達48.6％，林智堅僅27％，張幾乎是林的2倍，賴香伶則達24.3％，國民黨桃園市議員參選人凌濤直指林智堅長期用包裝撐起來的人設形象因抄襲破滅。

鄭文燦說，指導教授都已說明沒有涉及抄襲，台大指導教授說林的論文是原創，是另一個研究生參考林的原創論文，中華大學指導教授則說從委託研究案開始林就有參與，也是論文的主要撰寫者，林是參考自己所做的問卷調查的結果，直指論文事件已經攻擊過一輪，用原來的材料再攻擊一輪，甚至去批判指導教授、質疑學校，為了選舉毀壞、抹殺掉所有可以信賴的價值，沒有必要，也完全不符合民主社會的原則。

「這個是選舉的操作！」鄭文燦說，為了選舉無限上綱、無限抹黑是負面選舉的最壞示範，不需要用網路民調去操作話題，選舉應該是君子之爭、正向競爭，不能為了選舉就打人格抹黑戰，不利台灣民主發展，社會應該要有理性競爭的選舉文化，而不是陷入抹黑比賽，「到目前為止我們不曾對對手提出任何負面抹黑的指控！」

外傳有「毀林三部曲」，鄭文燦認為，抹黑戰主因是張善政民調落後，且落後差距持續擴大，民進黨內部民調林智堅領先從3％到6％到將近10％，但為了要讓所有團隊保持兢兢業業、步步為營沒有對外公布，強調林智堅選情穩定且拉出差距，對手陣營和側翼才會一開始就採取抹黑戰的做法，抹黑只是讓各自陣營強化認同度。

鄭文燦也支持林智堅捍衛清白去提告，透過司法過程呈現完全的真相，強調林智堅本來就是坦蕩蕩，也非常坦白的說明兩個碩士論文的撰寫過程，以及指導教授指導的過程，並沒有任何的隱瞞。