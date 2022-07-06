【全程字幕】林智堅澄清論文抄襲風波喊告 趙少康拿張善政「這事」酸：有廉恥心就退選

新竹市長、桃園市長參選人林智堅深陷論文風暴，因林智堅日前宣布8日辭職、投入桃園市長選戰，但近期論文風暴加劇，桃園市議員林政賢呼籲林智堅，8日不要辭新竹市長，以免落得雙頭空。

林政賢指出，「根據地方制度法，市長戶籍遷出行政區4個月以上即喪失資格，如果林智堅把戶籍遷到桃園，等到8月登記成為候選人後，再遷回新竹市，只要時間沒超過4個月，就可以繼續擔任新竹市長。」因此呼籲林智堅在論文問題未釐清前，暫緩辭職。