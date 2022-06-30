國民黨5月18日確定徵召行政院前院長張善政參選桃園市長，「突襲」式的宣布，為政壇投下震撼彈。國民黨黨主席朱立倫曾指羅「如果不歡迎的地方，跟人家強爭強占那不是好事」，朱更被爆曾嗆羅要「魚死網破」，引發「朱羅之亂」。暌違3個月後，傳出雙方終於碰面，黨內知情人士透露確有此事，但黨中央暫不回應。

國民黨台北市議員徐巧芯4月4日爆料，朱立倫撂話要與羅智強「魚死網破」，更稱「民調再強都不會提名你，就是不要你」。之後連串桃園之亂爆開。

對於桃園市長提名紛爭，朱立倫4月7日曾回應：「愛怎麼批評怎麼批評，人家歡迎你的地方，去的話就是強將，今天能夠歡迎你的地方，能夠願意去為黨打仗這都是很好的事情，如果不歡迎的地方，跟人家強爭強占那不是好事。」但羅智強也數度回應嗆聲，並堅持參選決心並先辭去北市議員之職，讓外界感覺，羅智強與朱立倫幾乎撕破臉。

針對朱立倫密是否密會羅智強，據黨內知情人士透露，確有此事，此場會面還有一位黨內大老在；但黨中央尚未準備要公開詳情、也暫不回應。不過，知情人士說，先前兩人相互放話，如今確實也該見一見面。

《中時新聞網》今日（30）訪問羅智強辦公室主任楊植斗，楊表示，沒聽說雙方的事，對相關消息一頭霧水，但猜測雙方應該是有會面，不過從羅的行程上看不出來。