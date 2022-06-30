國民黨中常會昨(29日)確定徵召黨智庫執行長柯志恩參選高雄市長，她昨晚也在臉書透露，一開始聽到她要參選，很多人的評論都帶著負面與奚落的字眼，更有好友勸說「何必淌這混水」、「不怕傷痕累累嗎？」但她說，「就像對公義真理以及更美好價值的追尋，這份堅持未曾消逝，一個機緣來到，又讓我揚起年輕追夢的勇氣」。此話一出引發網友熱烈討論，已有超過5000人按讚。

柯志恩在臉書談到，沒錯，這是非常艱鉅的使命，一開始聽到柯志恩要選「綠油油」的高雄市，很多人的評論都帶著負面與奚落的字眼，包括砲灰、過客、犧牲打、不接地氣的學者、欠缺草根味的博士等，更有好友勸說「何必淌這混水」、「不怕傷痕累累嗎？」但她知道這要很強大的心理韌性、但只要不放棄，又何懼何畏？

柯志恩進一步說，猶記30多年前到國外出外景，從未嘗試過高空彈的她，為了製作更精彩的節目，即使居高臨下感到腿軟腳麻，但信任團隊，戴好裝備，縱身一跳，墜落的恐懼瞬間轉為凌空飛躍的快感，最後在眾人掌聲中，安然回到陸地，慶幸克服了恐懼，也超越了自我！如今，就像對公義真理以及更美好價值的追尋，這份堅持未曾消逝，一個機緣來到，又讓我揚起年輕追夢的勇氣。

柯志恩也說，生於和高雄共享一個生活圈的屏東，與很多遊子一樣，因為求學離開南部的故鄉，依依不捨北漂到台北，之後更漂洋過海到美國，甚至因工作到很多國家，走遍千山萬水，最難忘的還是故鄉的點點滴滴，以及南台灣的風土人情，比較各國有山有水的知名城市，高雄應可以更精采偉大。

柯志恩的心情曝光之後，不少藍營政治人物也都紛紛現身留言，像是立委江啟臣說「志恩加油！戰鬥到底」、呂玉玲說「志恩辛苦了加油勇往直前」、台北市議員徐巧芯說「可以『繞著高雄跑』」、高雄市議會副議長陸淑美表示「展開雙手，迎接柯委員，一起為高雄的未來努力打拚」。還有大批網友紛紛留言「加油」、「挺妳翻轉高雄」。