年底桃園市長各大黨人選確定，國民黨徵召前行政院長張善政參選，民眾黨推立委賴香伶，民進黨則派出現任新竹市市長林智堅出征。一份最新網路民調顯示，張以51.9%領先林的36.1%、賴的12.0%，穩居冠軍寶座。此消息引發熱議，不少網友認為民調變化莫測、不可掉以輕心，更有人直言：「民調總是贏開票總是輸！」。對此網路民調，一位桃園市府官員則酸「你相信嗎」？

《Yahoo奇摩》20日發起網路投票民調，以「你看好誰能當選桃園市長？」詢問網友的看法，截至24日早上7時30分，約34500人參與投票，張善政以52%暫時領先，林智堅則以36%居第二，賴香伶以12%列第三。

此結果掀起熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》與《Yahoo!奇摩新聞》臉書相關連結留言：「張善政學經歷真的非常出眾，這個結果不意外」、「選民眼睛果然是雪亮的」、「雖然朱立倫中間程序操作不夠好，但張善政本身確實是人才」、「張善政滿有希望的」、「跟我想像差不多」。

但也有網友認為：「民調總是贏開票總是輸！」「民調準的話，去年四大公投結果也不會是那樣了」、「林智堅在新竹政績很強，藍營千萬不可掉以輕心」、「民調變來變去，今天這樣明天可能又那樣了，不必太當真」、「肯定是票多的當選，但絕非國民黨」。對此平台的該網路投票結果，一位桃園市府官員回覆《中時新聞網》詢問時，反問「你相信嗎」，透露依綠營民調，兩人其實有得拚。