針對桃園選戰，前立委沈富雄今天表示，國民黨提名的張善政確實是個人才，但卻是個不容易輔選的候選人，「沒有讓人有非投給他不可的魅力」，必須傾全黨之力幫助。至於「恩恩案」是否影響新北市長侯友宜的政治路？他認為，侯友宜具有金剛不壞之身，但國民黨也不能悶不吭聲。

沈富雄今天接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪指出，國民黨主席朱立倫在桃園提名張善政與高雄提柯志恩之後，兩者反應截然不同，因為高雄不像桃園有在地表態要選，而張善政確實是個人才，但卻是個不容易輔選的候選人。

他說，張善政的笑容背後都是愁容滿面，缺乏熱情，也沒什麼魅力，女性、年輕人的票都落後給民進黨桃園市長候選人林智堅，而林智堅就是總統蔡英文會喜歡的類型，雖然張的資歷很好，但都沒有用，「就是很不可愛，沒有讓人有非投給他不可的魅力」，雖然這部分很難救，但也不是不可能，必須要傾全黨之力幫助。

針對新北市長侯友宜受到「恩恩案」影響，是否影響到未來政治路？沈富雄指出，侯友宜個性就是很客氣，申冤、叫苦都不會表達得很強烈，但整個事件上，要去釐清中央、地方權責，國民黨也不能悶不吭聲。

他認為，整件事情要好好整理，看到底哪邊出問題，而侯友宜具有金剛不壞之身，如果真相出來，新北沒有責任，或是微乎其微，那侯友宜應該會選擇不講，不會大哭、大鬧、大叫說自己很冤枉。

至於這是否會影響侯友宜選2024？沈富雄認為，有很多人勸侯不要選市長，直接選總統，但根據目前發展，應該選市長就好，如果2024有人質疑侯落跑，相信黨中央會處理，但就要看朱立倫要不要做。