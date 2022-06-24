年底六都選舉引發關注。一份最新網路民調顯示，現任台中市市長盧秀燕以80.7％看好度，大勝民進黨蔡其昌的19.3％，驚人的差距引發網路熱議。不少網友盛讚盧在各大民調戰無不勝，「藍營一姐」當之無愧，更有人稱雙方距離堪稱「史詩級輾壓」。

《Yahoo奇摩》22日發起網路投票民調，以「高雄市長、台南市長、台中市長，你看好誰能當選？」詢問網友的看法，截至24日上午10時，約11000人參與投票。

民調結果顯示，盧秀燕看好度高達80.7％，蔡其昌則僅有19.3％。至於參與民調者年齡層方面，以超過55歲者為大宗，佔23.5％；41至45歲居次，佔15.8％；46至50歲居第三，佔14.2%。性別方面則以男性的69.3 %，高於女性的30.7％。

此結果掀起熱議，網友湧入《yahoo!新聞》臉書相關連結留言：「盧秀燕厲害了」、「真藍營一姐，當之無愧」、「這差距根本就是『史詩級輾壓』」、「盧秀燕好像民調都沒輸過吧？」「綠營哭哭了，除非小英御駕親征，不然想不出誰能贏燕子的」、「盧市長主打溫暖媽媽風，很得台中人的心」。