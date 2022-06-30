NCC昨（29日）公告《數位中介服務法》草案，一口氣規管5大類平台，包括臉書、YouTube等有效使用者超過230萬的大型平台，針對網路違法內容，該草案要求業者必須建立通知及回應機制，政府單位若認為有違法，可向法院聲請資訊限制令，移除或限制該違法內容接取，或暫時加註警示處分。

對此，入口網站Yahoo從今（30日）起至下月4日，在其「話題PK」以「NCC公告將納管FB、YT、Dcard，你是否贊成？」進行投票並收集網友意見。

而截至30日下午3點半的結果顯示，反對票數呈現輾壓支持票數的情況，反對該草案的民眾留言表示「反對變相的言論箝制」、「反對，政府不應管制網路自由」、「反對！NCC納管後就只剩一言堂，只有對綠共有利的言論才會被允許，對綠共不利或詆毀的言論都會被查水錶」、「現行NCC如此不中立毫無公信力，綠共時代來了」、「如果連謠言都是言論自由的一部分，為何還要把網路變成一言堂？」然而也有少數支持的民眾表示「無法自律的網站只能納管」、「若有違法當然必須管！」