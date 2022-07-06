澎湃新聞報導，華為6日上午針對網路上有關華為和北京大學教授陳春花「打筆仗」言論，發布正式聲明稱，華為與陳春花教授無任何關係，華為不了解她，她也不可能了解華為。陳春花下午回應稱：這些文章不是我寫的。

華為在聲明中指出，近期網路上有1萬多篇誇大、演繹陳春花教授對華為的解讀、評論，反復炒作，基本為不實訊息，收到不少問詢，所以正式聲明：華為與陳春花教授無任何關係，華為不了解她，她也不可能了解華為。

據悉，陳春花曾於2017年1月發表的文章〈與任正非先生：圍爐日話〉，描述了2016年歲末，她與任正非等交流的情景。

此後，一些自媒體陸續發表了〈任正非給陳春花當司機〉〈春花：任總，你的公司將面臨巨大虧損〉等文章，並在後續被進一步演繹誇大出「華為軍師陳春花」「華為海軍司令陳春花」「任正非不顧華為高管的反對，堅持自己駕車接北大女教授陳春花」「聽了陳春花3點建議，任正非放下身段向離職員工道歉」等內容。

北京大學國家發展研究院官網資訊顯示，陳春花現任北大王寬誠講席教授、北大國發院BiMBA商學院院長，研究領域主要是企業文化管理、組織行為學、中國企業成長模式研究、中國領先企業的研究等。

大陸《證券時報·》報導，針對6日上午華為發表的華為與陳春花無任何關係、網路文章基本為不實消息的聲明，6日下午，陳春花個人發表回應稱：

1、這些文章不是我寫的。

2、華為僅為我的學術研究案例之一。

3、我將聘請律師就此類侵權行為追究責任。