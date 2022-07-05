國民黨北市議員王鴻薇驚爆，新竹市長林智堅2008年中華大學的碩論《以TCSI模式評估國內某科學園區之週邊居民滿意度》，抄襲了甫發表未久的竹科管理局研究報告。

王鴻薇舉證歷歷，以我一個在學界廝混了30年之久的退休學者看來，其「抄襲」是已經可以說是證據確鑿，無論再如何狡辯，也是無法自圓其說的了。

記者會中，有人詢問有關林智堅台大國發所的論文，是否也可能存在「抄襲」現象，王鴻薇審慎小心，因其手頭證據不足，故此未敢論定，這種實事求是的態度，是相當令人激賞的。

但是，無獨有偶地，就在王鴻薇召開記者會的同時，新黨偕同了杜震華教授，也召開了記者會，直接將2017年1月林智堅台大國發所的《三人競選之中槓桿者的政治社會基礎及其影響―以2014新竹市長選舉為例》，和2016年7月同所碩士余正煌的論文《2014年新竹市長選舉研究：林智堅勝選的政治社會基礎》碩論，作了詳細的比對，不但題目和摘要都頗為類似，其內文中更有多處顯然是從余正煌的論文中直接「挪移」過來的。

杜震華是台大國發所退休教授，以學者嚴肅不茍的態度，對林智堅的台大碩論的雷同、抄襲處，作了詳細的比對，自然迥然不同於「翁達瑞」對柯志恩論文的無的放矢，學術風骨，鏗鏗鏘鏘，而舉證歷歷，相信林智堅是無所遁形的了。

這是「兩案齊發」，向來在媒體上被人設成精明幹練、才俊青年的林智堅，極可能會就此被打回原形了，不知林智堅如何面對這一記重拳。

中華大學是新竹政治人物最喜鍍金的一所私立大學，2020年，時代力量的立委徐永明就曾提出質疑，但並非針對林智堅；不過，林智堅此番出來越區參選桃園市長，也早已心知肚明，他的中華大學的碩士學歷，一定會遭到嚴格的檢視。因此，早在一周之前，就由三立新聞先行「消毒」，將其掩飾成已經被澄清的「舊聞」，且拉徐永明下水，用「烏賊戰術」模糊焦點、轉移視聽，甚至還祭出了「國安會」將進行介入調查，想藉「寒蟬效應」堵悠悠之口。

但是，俗所謂「凡走過必留下痕跡」，林智堅的兩個碩士究竟是怎麼得來的，相信是自有公論的。

林智堅中華大學的指導教授是賀力行，基於護犢及自清，曾以林智堅「曾參加討論」為由搪塞，但「參加討論」就可以大辣辣地將上繳國科會的研究報告照抄照搬、據為己有嗎？林智堅台大的指導教授是大名鼎鼎的陳明通，林智堅涉嫌抄襲的余正煌的論文是由他主考的，當然不可能沒看過余正煌的論文，而居然也能讓他安然過關，這也是極其耐人尋味的一件事。

台灣學術界任由政治人物「插腳」進來，予取予求的惡劣風氣，幾十年來冰凍三尺，早已不是一日之寒了。學術界是何等具有尊嚴，又是何等具有社會榮崇地位的？但在政治人物的撥弄下，竟變得如是的不堪聞問，學術界是否應該站出來「自清」一下了？

林智堅捅了這麼大的簍子，在民進黨的立場上，勢必會極盡其可能地加以駁斥、護航，甚至施以政治壓力，務求擺平此事。這無疑是對台灣學術界的一個重大考驗。台灣學術界能不能堅守學術倫理、堅持學術風骨，就看這一齣戲了。（作者為退休大學教授）

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