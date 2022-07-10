台北市議員王鴻薇10日再抓包，論文中英文參考文獻，有許多錯字竟和竹科報告一模一樣。（摘自王鴻薇臉書）

民進黨桃園市長參選人林智堅論文風波餘不斷，台北市議員王鴻薇10日再抓包，論文中英文參考文獻，有許多錯字竟和竹科報告一模一樣，例如syste應為system、erformance應為performance、Purpos應為Purpose，她認為應該是完全直接複製貼上，錯字也抄到一字不漏。

王鴻薇今再封林智堅為「抄包堅」，她先前曾提出，林智堅的中華大學論文，抄到連錯字「藍」球都一起抄錯，今天再踢爆論文的英文參考文獻中，有許多錯字和竹科報告是一模一樣的。

王鴻薇舉例，syste應為system、erformance應為performance、Purpos應為Purpose，她嘲諷林智堅要抄好歹也檢查一下，錯字都抄真的太懶了，應該是完全直接複製貼上，錯字也抄到一字不漏。

她還說，同一個文獻都引用2次，Purpose都是1次寫對、1次寫錯，2次先後引用作者名字縮寫不同，邀請大家一起來讀林智堅的論文，一起幫忙修改，林智堅的指導教授不做，我們來做。