為布建早期療育資源，新竹市北區及香山區首座遲緩兒童社區療育服務據點30日啟用，四大特色包含定點或到宅療育服務、定點臨托服務、家長共學與親職教育以及社區共融與親子活動，副市長沈慧虹也到場揭牌。

市府為落實行政院強化社會安全網第2期計畫，讓早期療育服務走入並扎根社區，讓孩子在黃金時期得到專業照顧，與伊甸基金會、台大醫院合作，設立北區及香山區首座療育據點。

​​「孩子的成長不能等，我們會當大家靠山，」沈慧虹說，不管是支持家長還是幫助孩子，據點都有完善且深入的服務。

成立據點將可優先提供經濟弱勢、交通不便或脆弱家庭之遲緩兒更全面的協助，縮短照顧者因療育所花費的時間，並與親子館、幼托園所、醫院、教會等在地組織共同合作，及早發掘潛在發展遲緩兒。

慢飛兒倪倪的阿嬤也到場分享，感謝老師定期到家裡教倪倪學中文，持續有看見進步感到很欣慰，除了教倪倪外，老師也教倪倪阿嬤運用居家用品進行語言訓練，阿嬤說，過去常因聽不懂倪倪表達就不予理會，但現在已無類似情形。

市府社會處也說明據點4大特色，一是定點或到宅服務能深根社區，主動挖掘發展遲緩兒童提早介入；二是定點臨托服務，讓家長獲得喘息；三是家長共學與親職教育，提供家長教養技巧、個別諮詢；四是社區共融與親子活動，增強家長與孩子互動，降低親職壓力、促進關係。

伊甸社會福利基金會桃竹苗區長陳艷芳表示，據點預計可服務40戶家庭，除療育服務，也結合在地資源，辦理家長共學團體、社區共融活動、親職教育及親子活動，預計在7月28日結合台大醫院新竹分院復健團隊，辦理家長療育經驗客廳會。