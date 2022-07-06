電動車市場成長快速，據交通部統計，今年1至5月電動車銷售4976台，較去年同期大幅成長84%，業者預估今年電動車銷售量將較去年倍增。充電的便利性再次成為消費者關注重點，由裕電能源經營的「YES!來電」提供社區充電規劃師到府服務，不僅滿足車主需求，更提升社區附加價值。

裕電能源表示，自2010年成立以來，建置全台充電樁數超過2500樁，案場類型多元、經驗豐富，不僅包含公有停車場、量販店、百貨公司、遊樂區及商辦大樓，也成為建商與管委會愛用廠商。

充電的便利性是想要成為電動車主最關注重點，雖然政府攜手業者積極於公有停車場佈建充電樁，但對於車主來說，若能在自家充電才是最大便利，當各社區還在煩惱如何兼顧車主、管委會及住戶三方權益。

「一條龍式」服務是裕電能源的優勢，建置的社區充電規劃師會先至現場勘查停車場域並規劃適當充電樁建置方案，並提供管委會相關資料與諮詢服務，後續再由工程團隊進行電氣管線佈建與充電樁安裝。而YES!來電的社區充電規劃師已協助超過50個知名社區與建案建置充電樁，讓車主回家停車即充電，不僅滿足車主需求，更提升社區附加價值。

隨著電動車日漸普及，許多社區對於充電樁安裝需求越來越高，政府對於社區充電樁補助政策也逐漸成形。例如台北市補助管委會申請電動車充電設備的設置及維管費用，最高補助達總經費49%，7月起視社區規模大小，補助上限為10至20萬元；新北市則推出辦理低碳社區改造補助，電動車充電設備補助額度可達50%。

近期台電也大力推廣「專設一戶」供電及EMS(Energy Management System)電能管理系統，實現區域電力供需平衡，跟上社區綠化減碳腳步，也使電動車居家充電安全無虞。