劉姓管理員遭毆，高雄市保全公會與業者12日到醫院探視劉男與劉母。（陳紀孝提供／崔正綱高雄傳真）

劉姓管理員遭毆，高雄市保全公會與業者12日到醫院探視劉男與劉母。（陳紀孝提供／崔正綱高雄傳真）

高雄市日前發生大樓管理員劉男遭訪客毆傷事件，令高雄市保全公會非常震驚又憤怒。公會與保全業者12日一起到醫院探視劉男，除了祝福他早日康復，並強調薪資、福利等工作權益都依照勞基法給付，要他安心療養。公會理事長陳紀孝表示，未來會與警察再討論協商，攜手強化社區治安。

7日上午劉男規勸來訪住戶盧男、許男不要違規停車，不料遭2人持棍棒毆打，造成頭部撕裂傷、四肢多處擦挫傷，送醫急救所幸無大礙，而作案用的棍棒都沾滿了劉男血跡，可見2人當時打得相當的凶殘。警方獲報火速到場將2人依殺人未遂現行犯逮捕，訊後移送高雄地檢署偵辦。

劉男與寡母相依為命，是鄰里皆知的孝子，一肩扛起家計。工作上非常認真，也是稱職的管理員。陳紀孝說，除了慰問受傷同仁頒發慰助金外，公會也會協助展開相關的法律追訴行動，務求公義獲得伸張，不能讓滋事者心存僥倖。

劉母憤怒表示，這些歹徒真壞！我兒子很孝順，母子倆相依為命只靠兒子做保全的薪水生活，卻被歹徒打傷。

陳紀孝強調，不論是保全人員或大樓管理員或見義勇為的民眾都是治安力量的再延伸，也是法律正義的捍衛者，不容被輕蔑，甚至遭遇暴力攻擊。這不僅是捍衛保全人員、大樓管理員的權益，如果，他們都不能獲得保障，試問，社區住戶的安全如何獲得保障。

身兼高雄市保全商業同業公會及高雄市公寓大樓管理維護商業同業會等兩會理事長的陳紀孝指出，大樓社區住宅已是城市發展趨勢，未來會與警察再討論協商，攜手強化社區治安聯防共同打擊犯罪事宜，並感謝警察第一時間趕到現場壓制歹徒囂張氣焰，讓事態未再擴大，影響住戶出入安全。