羅姓男子遭控近5年來違反社區規約砍樹、毀壞雕像及監視器，大吼叫囂等79件，遭管委會罰4萬3000元，拒繳、不改善，嚴重影響安寧及安全，惹毛大樓住戶動用「惡鄰條款」提告。法官判決遷離、並「出讓」建物及土地，繳付罰金，可上訴。公寓大廈職業總工會表示，羅男若3個月內未出售、轉移房屋，管委會得聲請強制拍賣，不得不慎。

中市該社區管委會指控羅男，自2017年11月起至今年3月10日期間違反《公寓大廈管理條例》、社區規約等行為多達79項。其中，擅自持刀具砍斷花圃柏樹，僅留樹頭；攀爬水池，推斷石膏雕像；毀損管理室鋁門、監視器及壓克力玻璃等5件，經法院於2020年7月間依毀損罪判處拘役115日確定。

管委會說，羅男常大聲講話、叫囂，長達40分至1小時20分不等，還曾說要「放火燒房子、潑汽油、點火」；擅將頂樓安全門漆成紅色、雜物推置公共區域、深夜用力甩門、拆會議室桌子、將社區外圍紅線漆白、拿球棒敲打樓梯製造噪音、噴灑不明粉末液體，住戶不堪其擾。管委會依規約，針對其中10件共開罰4萬3000元。

管委會控訴，自去年3月起陸續寄出存證信函，羅男不僅未收斂，還多次告住戶，違規行為逾3個月仍未改善。社區去年10月間區分所有權人會議出席人數47戶，已合乎社區規約開議額數，同意票40票、不同意1票、廢票1票，決議對羅男提出訴請法院強制驅離、出讓區分所有權及基地所有權等訴訟。

羅男否認蓄意喧鬧，辯稱是日常生活聲響，破壞社區物品是表達對管委會的憤怒及抗議，無惡意騷擾住戶，未影響社區事務運作、住戶權益。此外，因社區蚊蟲孳生，他才噴灑殺蟲劑、痱子粉。他坦承拿斧頭放在水桶裡要道頂樓把水表蓋抵住、將安全門漆紅，但未產生重大危害、影響公安。

法官認定，羅男經年累月的違規行為，有的涉及犯罪遭判刑確定、部分影響公共安全衛生、造成住戶人身安全疑慮，已達情節重大，管委會請求強制遷出、出讓及給付4萬8000元罰金，判准。

所謂的「惡鄰條款」指的是《公寓大廈管理條例》第22條規定，住戶有「積欠過多管理費」、「妨害建物正常使用」、「其他重大違法違規事項」情形之一者，由管理負責人或管委會促請其改善，於3個月內仍未改善者，得依區分所有權人會議之決議，訴請法院強制其遷離。

對於「惡鄰條款」，中華民國公寓大廈管理服務職業總工會秘書長廖鉑霆表示，一般鄰居相處之道，如果沒有必要，不會走到這一步，司法判決不僅要求「強制遷移」，甚至要賣屋、轉移所有權等強制「出讓」，如果被告在3個月內仍沒有「出讓」動作，管委會可進一步向法院聲請強制拍賣。