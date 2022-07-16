南投康建生物科技公司4死1傷兇案，兇嫌李鴻淵已遭逮，犯案動機待釐清，而李待人處事、身家背景一一曝光，鄰居稱讚他為人大方好客，只是每份工作都會與同事發生摩擦，已失業多年，14日兇殺案當天李一早出門後就沒回家，該社區下午剛好發生停電，李的妻子曾出門稱家中無事，神色並無異常。

李鴻淵的鄰居表示，李平日作息固定，對鄰居慷慨大氣，三不五時就送左右鄰里自己釣到的魚，不過近年來李身體欠佳，已經很少釣魚，但每次開轎車出門時若看到鄰居走路，還會搖下車窗喊「我載你一程啦」；鄰居還說李相當愛家、很疼妻子，總是親自出門接送妻子上下班，2女1子都已成家、在外地工作。

鄰居稱讚李鴻淵為人大方好客，14日兇殺案當天李一早出門後就沒回家，該社區下午剛好發生停電，李的妻子曾出門稱家中無事，神色並無異常。（翻攝照片）

該名鄰居說，李鴻淵這8年來工作不順，幾乎每份工作都會與同事起衝突，還做到一身都是病痛，已失業在家好幾年，有可能因此產生偏激心態，多年後決定報仇；據CTWANT報導，李14日當天出門後就沒有回家，下午時當地社區發生停電，李的妻子有出門稱家中電力狀況正常，鄰居說當時妻子神色無異狀。

還有另名鄰居表示，李鴻淵案發當天還來自家作客與狗嬉戲，從當時神情來看完全沒有異狀，相當自然，實在難以置信他會如此痛下殺手，如今回想實在讓人毛骨悚然，此外不過李鴻淵也被掀出前科，包括20年前曾因停車糾紛，痛毆身障鄰居，遭法官訓斥以強欺弱，最終判賠定讞。