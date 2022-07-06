高雄市永安區新港社區以養殖石斑魚而聞名，不僅擁有「石斑魚故鄉」的稱號，更是行政院農業委員會第2屆金牌農村競賽的金牌得主，高市永安新港社區暑假期間辦理「六年石斑童趣營X白浪滔滔海鮮趴」活動，活動有得吃、有得玩，歡迎民眾帶著小朋友一起前來同樂消暑。

金牌社區與社區在地青年團於暑假期間聯手辦理「六年石斑童趣營X白浪滔滔海鮮趴」，童趣營活動內容有塭底撈大冒險實境遊戲、DIY龍虎斑紙包魚、漁事體驗等內容精彩有趣兼具知性與感性的體驗學習，透過有趣且環保的食漁活動，讓民眾學習健康安全的養殖魚食用知識。海鮮趴還可品嚐社區運用當季海鮮食材，設計集創意與美味於一身的料理。

社區青年軍召集人也是「百大青農」得主的蘇郁暄表示，社區青年以海洋魚種和養殖知識為主題規劃系列活動關卡，讓國小一至六年級的學童接近石斑魚產地，在了解石斑魚的背景與食用知識同時也學會魚的烹飪方式，以此縮短學童與活產魚的距離讓小朋友懂得珍惜食物。「白浪滔滔海鮮趴」收費每人880元，參加童趣營活動的小朋友可享免費之優惠。

高雄市政府農業局局長張清榮表示，農業局透過「高雄市區域資源整合根留農村計畫」之推動，提供青年與社區合作的最佳舞台，青年將創新及創意思維帶入漁村並藉由活動將人潮引進社區，以創造更多漁村的經濟收益，讓大家看到漁村的蛻變。期待在石斑魚外銷訂單遽減的時期，透過有趣且環保的食漁教育活動讓民眾認識健康安全的養殖魚食用知識，以推廣在地好魚貨，支持高雄石斑魚。