國泰金(2882)旗下國壽複合式商用不動產品牌「置地廣場」邁入第三年，成功打造青埔成為桃市最廣為人知的地標之一。今年暑期與桃園市政府攜手華泰名品城、IKEA桃園店、Xpark、桃園新光影城、COZZI Blu和逸飯店桃園館、桃園捷運舉辦「桃園Q」活動，只需掃碼QRcode上傳發票就享優惠，為疫情期間低迷的景氣注入一劑強心針。

根據桃市觀光局統計，鄰近高鐵桃園站的青埔是國內旅遊人次最多的新興地區，國壽自2012年與桃市府共同攜手合作，用10年時間成功造鎮，開發超過6.6萬坪，國壽以「置地廣場 桃園」品牌形象，一步步創造複合式休閒娛樂商城的成功典範，至今已創造數千萬人次人潮、逾百億元商機。

今年桃園市政府與「置地廣場 桃園」共同舉辦「桃園Q」活動，為桃市今年暑期第一個刺激景氣復甦的大型活動。

桃園市市長鄭文燦表示，看到遊客回到青埔，就知道生活回到正常，桃園推出5大振興措施，希望大家走出來把心打開，夏季限定的桃園Q購物活動是振興計畫的亮點，消費滿700元就可以抽電動機車、機票和家電等。國泰帶動桃園的發展，目前在青埔的20多公頃地區已經開發完成，未來站前的智慧中城會有大型的國際會議廳、飯店等，將前後站串聯起來，集結購物、休閒、旅遊多項功能。

今年3月國壽再度取得高鐵站前站約3.2萬坪的開發權利，將透過國泰多角化經營，預計投入逾260億元資金，可創造2萬個就業機會，預計開發樓地板面積可達15萬坪，規畫成商辦、百貨商場、飯店與休閒娛樂的大型開發案，期待「置地廣場 桃園」將高鐵桃園前、後站連成一氣，推升桃園青埔為「台版東京丸之內」。