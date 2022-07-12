嘉明湖手作步道鋪面整理土石回填。（林管處提供／蔡旻妤台東傳真）

嘉明湖手作步道志工與修繕後步道合影（日前活動照片）。（林管處提供／蔡旻妤台東傳真）

開放報名即額滿的嘉明湖手作步道工作假期12日起開放，台東林管處表示，活動5天4夜每人6000元，開放18個名額，歡迎曾參與過志工「回娘家」、也歡迎熱愛手作步道的夥伴踴躍報名。

由台東林管處與台灣千里步道協會合作，嘉明湖手作步道工作假期招募來自各地的志工，用最簡單的工具，以就地取材的方式、不破壞生態，並融合步道環境的特性，進行步道修復工作。

台東林管處表示，手作步道配合「1人1公斤，為嘉明湖國家步道永續而揹」活動，運用熱心山友協助揹至步道沿線的土石作為步道修復的材料，將針對嘉明湖步道沖蝕溝、積水、崩塌處及坡度過陡等問題進行改善。

雖然活動辛苦，許多山友們抱持著要山林盡一份心力的想法，持續7年的嘉明湖手作步道工作假期年年都額滿。活動最後1天特別安排前往關山鎮電光部落，透過阿美族部落體驗活動，來一趟部落文化深度之旅。

台東林管處說明，活動5天4夜，開放共18個名額，費用每人新台幣6000元，報名期間自7月12日下午5時起至7月25日下午5時止，錄取名單將經篩選後於「嘉明湖國家步道」官網公告。歡迎年滿18歲對步道工作與環境守護有熱情的夥伴，一起加入行列。報名請逕至（https：／／forms.gle／xteK513ffVTSeDUr5） 填妥報名表，洽詢電話 （089）324121分機708。