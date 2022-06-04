為配合Eddie的料理節目主題，廖允杰還自備一件日式的和服罩衫。（東森提供）

廖允杰（小杰）日前上好友Eddie的EBC噪咖網路節目《莫札特餐酒館》。多年好友的兩人，Eddie表示平時他們都是約出來吃飯聊天，一起做菜還是第一次，感覺很新奇。

廖允杰一收到Eddie的邀約，二話不說答應，讓Eddie直呼感動。Eddie說：「小杰一來就有如巨星般登場，現場工作人員妹妹們看到他超興奮，錄影時瘋狂尖叫，我忽然像不存在一樣。」笑說自己主持人的光芒跟存在感，瞬間被他給搶走。

Eddie透露與小杰是透過朋友認識，剛開始覺得相較於螢幕上的印象，私下的他比較安靜，但隨著話題開啟之後知道他很好相處，沒什麼包袱跟架子。廖允杰則說自己對Eddie的印象是很有趣，「認識之後我才知道Eddie是中提琴音樂家，一開始還覺得不可思議，這麼幽默的人跟弦樂完全聯想不起來。」

交情不錯的他們在節目中也瘋狂吐槽，先是廖允杰坦言沒想過Eddie會當主持人，並解釋說因主持人這身分很不容易也很挑戰，所以當下心想「蛤！這人到底要多少斜槓」？但隨即又吐槽去錄影後，發現在主持這塊Eddie還真的很新，但誇他有自己的主持風格。Eddie笑說連自己也沒想到。

為配合Eddie的料理節目主題，廖允杰還自備一件日式的和服罩衫，並直問Eddie有沒有壽司店店小二的感覺。但Eddie隨即笑虧廖允杰穿得專業，做菜卻瘋狂脫離步驟。《莫札特餐酒館》每周四晚9點於噪咖YouTube、《莫札特餐酒館》官方臉書平台首播上架。