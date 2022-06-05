以線上女星作為參賽者構成的競技型綜藝《乘風破浪》，近日熱鬧開啟了第三季賽程，其中包含「甜蜜教主」王心凌，人氣翻漲的她，贏得許多粉絲支持，前天(6/3)節目播出首度分組公演，沒想到主持人謝娜在王心凌演出後，指著台下一名男粉絲喊「叔叔」，王心凌雖然微笑，但難掩尷尬神情，也因此謝娜暗指「王心凌老」的話題，在網路上引發熱議。

王心凌參加《乘風破浪》，首集演唱了自己的成名曲〈愛你〉，掀起一波回憶殺，不僅直衝當日熱搜冠軍，在抖音、B站、快手直播等平台都迅速登上熱榜冠軍，王心凌因此攀上演藝事業二度巔峰，但也被大陸業者盯上，她的粉絲會自稱是「王心凌男孩」、「王心凌女孩」，前者就已被註冊為商標，要拿來販售日用品類，讓網友大感不可思議吐槽「好煩這種愛搶註商標的，喜歡帶人家名字的」、「什麼熱度大就搶註什麼，這些人說白就是沒本事創造啊，靠別人的影響來達到自己的利益」。

而王心凌無暇顧及此事，她與吳莫愁、吳謹言、黃小蕾組成小分隊，盡全力準備著首次公演，也喊話「要整就整第一個」，因此第一順位上場，演出相當精彩，台下觀眾也為王心凌吶喊尖叫，在氣氛正熱時，主持人謝娜突然指著一名男粉絲，說道：「那位叔叔，聽到了，一直喊王心凌的叔叔」，原本笑得開心的王心凌，臉上立刻閃過尷尬的神情，這段畫面曝光後，網友紛紛痛批謝娜很不會講話，根本「冷場女王」。

王心凌上《乘風破浪》爆紅，粉絲也因此翻漲，有許多網友都表示，找回青少年時期聽她的歌的感動，因此才會願意自稱是「王心凌男孩」，他們還自嘲「我們是老了，不是死了」，而謝娜開王心凌粉絲玩笑遭謾罵的事情，上了熱搜，引發網友批評「這種玩笑沒必要開」、「謝娜年紀也不小，喊別人叔叔不太禮貌」，但也有人替謝娜叫屈，覺得是粉絲太敏感了。