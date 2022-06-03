王心凌在《乘風破浪》造型宛如江湖俠女。（芒果TV提供）

王心凌在《乘風破浪》造型宛如江湖俠女。（芒果TV提供）

王心凌近期上陸綜《乘風破浪》勾起許多人青春回憶，有「甜心教主」封號的王心凌，瞬間被全網譽為「全民老婆」。今（3日）播出首次公演，王心凌此次與吳莫愁、黃小蕾、吳謹言組成「要整就整第一個」組，演唱〈談笑一生〉讓王心凌不但首次以女團身分演出、嘗試江淑娜的歌曲，4人的造型也宛如江湖俠女，王心凌在節目中笑說：「我想大家可能沒有看過我這麼酷帥的樣子吧？」遺憾她們所屬的那英隊最後敗北，吳莫愁和黃小蕾分別慘遭淘汰，原本強忍淚水送別2人的王心凌，最後還是難過地哭了，感性表示這趟旅程得到了3位姊妹很值得。

吳莫愁率領下，王心凌和黃小蕾、吳謹言在密集的訓練中建立了深厚的姐妹情。王心凌與隊友此次帶來〈談笑一生〉，作為《乘風破浪》第一次公演的開場表演，王心凌首次嘗試的曲風，舞蹈是她鮮少碰觸的類型，也是她第一次以「女團」方式在舞臺上表演，王心凌宛如俠女的造型，俐落颯爽地將〈談笑一生〉完美呈現，無論飄逸高音、還是抓耳和聲，都讓大家看到王心凌在〈愛你〉之外，完全不同的風格演出。最後的投票環節，她在「失利同盟個人喜愛度榜單」獲第二名好成績，僅次於譚維維。

演出結束後，吳莫愁帶著王心凌等人在舞臺上賣力拉票，4人接著合唱〈睫毛彎彎〉將現場氣氛拉到最高點。可惜最終團隊以些微差距敗北，吳莫愁、隊員黃小蕾慘遭淘汰。王心凌在鏡頭前忍住淚水，但工作人員私下透露，王心凌回到後台還是忍不住落淚。因為黃小蕾從節目開始便一直協助她融入環境，也鼓勵她忘掉壓力享受舞臺，2人私下成了很好的朋友，且她與吳莫愁也有很深的姐妹情。據悉，她告別隊員之後感性表示，自小身為長姐只有一位弟弟的她，因這次合作得到了3位姐妹。

王心凌在節目播出後整體熱度持續走高，她的一舉一動都成為網友討論重點，這一期公演的「含凌量」更高了，也成為網友關注的重點。除了邀約不斷之外，她更重視的是近期參與的兒童公益，除了承諾繼續專心排練舞臺，她也會繼續用更好的表演回饋觀眾。