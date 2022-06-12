全球娛樂產業歷經疫情重創，近來東南亞各國逐漸有效控制新冠肺炎，陸續開放國境大門，邀請台灣藝人前往演出，其中以新加坡最繁盛，A-Lin上月底在新加坡室內體育館開唱，成為當地解封後首場大型演唱會，而「樂壇教父」羅大佑也將於本月19日在濱海灣金沙劇院舉辦演唱會，接下來還有八三夭、韋禮安、盧廣仲、五月天及周杰倫等天王、天團陸續唱進獅城。

羅大佑將於6月19日在新加坡開唱，日前接受媒體訪問，提及當天正好是新加坡的父親節，他表示台灣父親節是8月8日跟新加坡不一樣，最難忘的父親節是10年前8月，「那是我女兒出生的月份，當時覺得『啊，什麼？我當爸爸了』，真的想像不到，現在有時候想想還是覺得『真的嗎』，對我來講真的很難忘」。

羅大佑去年獲頒第32屆金曲獎特別貢獻獎，他當時在台上鼓勵後輩，「我這個歐吉桑（大叔）都沒有停，你們憑什麼停」，是否想過退休？羅大佑坦言：「其實我有想過退休，在30多歲時想過，就唱到40多歲，因為搖滾歌手很少超過40多歲，創作力也很難超越40多歲。我當時的判斷是唱到43至45歲就回去當醫生，找一個接近大自然的地方，不做音樂，這也算退休。」

但他後來發覺世界不斷在改變，不如把自己一些經驗用來應付不停改變的世界，「可能這樣活著比較有意思」，此後打消退休念頭，並藉由舉辦演唱會或創作歌曲，從觀眾及聽眾身上汲取能量，鼓舞自己持續轉動下去。羅大佑也很欣賞許多新生代歌手，包括草東沒有派對、美秀集團、熊仔及黃宣，希望日後有機會與年輕一輩合作。