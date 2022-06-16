Omicron亞型變異株BA.4及BA.5在全球多國現蹤，可能在新加坡引發新一波疫情。隨著人口免疫力恐在未來幾個月下降，星國政府擴大第4劑疫苗接種對象，開放50歲以上者施打。

研究顯示，BA.4及BA.5均有傳染力較高及免疫逃脫特性，4月至5月間在南非快速引發第5波疫情，已有超過40個國家分別檢出這兩種變異株。近期BA.5病毒株造成葡萄牙疫情快速回升，英國、法國疫情回溫，也評估與BA.4及BA.5傳播有關。

星媒報導，新加坡於5月中首次通報感染BA.4及BA.5的社區病例，可能在7月至8月間迎來BA.4和BA.5引發的新一波疫情。

新加坡衛生部日前表示，人口免疫力在未來幾個月恐下降，還可能出現新變異株。為此，將繼續維持室內必須戴口罩的規定，並強烈建議符合資格者盡快接種COVID-19疫苗及追加劑，萬一未來幾個月出現新一波疫情，可降低重症風險。

衛生部也宣布擴大接種第2劑追加劑的對象，開放50至59歲有意願的民眾可直接到接種中心接種信使核糖核酸（mRNA）疫苗；第2劑追加劑與第一劑追加劑需間隔約5個月。

據報導，新加坡衛生部5月針對本土及境外移入案例進行分析發現，本土案例有97%感染BA.2，1%感染BA.4、2%感染BA.5。境外移入案例中，95%感染BA.2，1%感染BA.4，3%感染BA.5。

專家指出，若出現新一波疫情，只有年長者和尚未接種疫苗者需特別注意。另外，隨著新加坡近來登革熱病例數激增，醫院可能會面臨入院人數增加的複合效應。

新加坡92%人口已完整接種，77%已接種追加劑。6月以來，單日新增確診人數介於2000多至5000多例之間。

衛生部統計，新加坡今天新增3120人確診，全國累計135萬5801起確診案例，其中1401人病故。