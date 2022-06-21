本土+56339！死亡增115人 台中確診數8341例「全台最多」

新冠肺炎疫情延燒，國內今新增56339例本土個案、65例境外移入個案，同時新增209例中重症，重症個案中115人死亡。今日本土個案以台中、高雄破8000例居多，其餘都為7000例以下。指揮中心預估，本周本土個案有望降至5萬例之下，今日病例數較多，是反映週末未上傳的病例數。

代理發言人、醫療應變組副組長表示，指揮官陳時中今天仍快篩陽性，因此缺席記者會。

今日本土個案為台中8341例、高雄8048例、新北6878例、台南5527例、彰化4625例、桃園3853例、台北3550例等。羅一鈞表示，今日個案與昨日加起來平均為每日4萬多例，通常周二、三的數目都會是數目最高，仍然需要再觀察才能得知下降的趨勢，不過和先前推估一致，本周有望降至5萬例之下，今日是反映週末未上傳的病例數。

今新增56339例確診個案，死亡115例。(指揮中心提供)

至於今日新增65例境外移入個案中，分別自日本、西班牙、英國、新加坡及越南各2例、丹麥、馬來西亞、奧地利、美國及泰國各1例移入，另52例感染國家調查中，入境日介於今年5月19日至6月20日。

與此同時，國內今日也新增中重症209例，其中68例中症、141例重症，重症個案中115人死亡，年齡介於30多～90多歲，其中107例具慢性病史、72例未接種3劑。

死亡個案中，30多歲個案為1男1女，男子曾接種疫苗，患有肝硬化等慢性病，因腸胃道出血、敗血症死亡。另1名女子曾接種2劑疫苗，患有有慢性腎病，長期洗腎，死因是肺炎合併敗血性休克。2人從確診到死亡分別是1個月、10天。截至目前，國內共累計338萬7061例確診、5480例死亡。