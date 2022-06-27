陳時中為選舉備戰？ 指揮中心：即起不再固定出席記者會

中央疫情指揮中心指揮官陳時中盛傳7月投入北巿長選舉，今更傳出陳時中競選總部已在籌備中，地點位於北巿長安東路，和小英教育基金會同棟大樓，結果指揮中心今上午公布的下午2點記者會名單，已沒有陳時中，指揮中心表示，今起陳時中有重大政策才會主持，一周當中也沒有固定哪天出席，記者會由指揮中心發言人莊人祥及醫療應變組副組長羅一鈞說明。

隨著本土疫情趨緩，有消息傳出指揮中心將於6月底解散，猜測原因是以便陳時中代表民進黨參選北市長，但先前發言人莊人祥澄清，指揮中心運作如常，尚未聽到任何解散消息。

針對參選北市長一事，陳時中回答一直以來都避重就輕，而今日有媒體報導，稱陳時中競選總部已在籌備中，地點位於北巿長安東路，和小英教育基金會同棟大樓，目前尚未獲證實。

如今，疫情指揮中心卻公布，今日起陳時中有重大政策才會主持記者會，每周也沒有固定哪一天會出席，改由莊人祥及羅一鈞說明疫情，令人不禁聯想陳時中將批綠袍戰北市。