雙北市長選戰，民進黨提名仍未敲定，原本有意參選新北市長的立委羅致政宣布已無參選意願，甚至傳出台北市長選戰呼聲高的衛福部長陳時中也萌生退意。媒體人吳子嘉發驚人之語稱，羅致政第一塊骨牌已經倒了，陳時中還能選到底嗎？不過吳也預測，最終可能還是由陳時中出戰北市。

吳子嘉3日在《董事長開講》網路直播節目中認為，陳時中百分之百是英系，早就應該讓他選北市，只是被拖延時間；吳子嘉甚至發驚人之語稱，羅致政第一塊骨牌已經倒了，陳時中在這種情況之下，還能選到底嗎？陳時中如今傳出已萌生退意，讓人不禁質疑是民進黨中央使用「拖字訣」，也許是英系以外的人在拖延。

國民黨台北市議員徐巧芯則認為，陳時中早就想選了，因為藥品、疫苗、快篩也不買，她忍不住酸說，因為不用買了，要去選舉了。

吳子嘉認為，那為什麼不早點提名陳時中出戰北市，3月時他的聲望高得不得了，民調一定第一名，現在他的民調已經變成第三名。吳甚至質疑，羅致政這一張骨牌倒了，對陳時中是不利的。

徐巧芯好奇，陳時中若沒有參選，前交通部長林佳龍和網傳的前副總統陳建仁，誰比較有可能出戰？吳子嘉認為，大家不給林佳龍選，最終台北市長參戰人選還是可能回到陳時中身上，這時，陳時中就要去談判，可能要把募款拿去挹注給其他市議員候選人。