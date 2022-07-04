台北市長選戰人選提名，民進黨遲遲未定案，外傳總統蔡英文屬意前副總統陳建仁參選，而熱門人選衛福部長陳時中對於黨中央提名緩慢，已萌生退意。至於蔡英文為何遲遲不拍板定案？前民進黨立委郭正亮透露，因為疫情不確定，由陳時中參選台北市長，風險太大；如果8、9、10月又爆發新的疫情，就會傷到桃園，整個北台灣也都會受到連動。

郭正亮3日在政論節目《TVBS戰情室》中指出，民進黨在台北市硬要提名陳時中卻卡到，因為如果台北市確定是陳時中，其他地方再來安排，比如林佳龍在北市沒有機會，就再勸進他選新北。但是現在疫情就是不確定，有越來越多聲音說這樣壓住人選，風險太高，萬一8、9、10月又有疫情怎麼辦？即使陳時中不被罵死，民進黨整個黨也都會受到影響。

郭正亮接著表示，網路傳聞不是空穴來風，有媒體報導，台北市還在考慮陳建仁；還有《NOWnews》一個民調問到在台北市誰最受年輕人喜歡，竟然把前文化部長鄭麗君也放上去，所以陳時中會說，如果是「備胎」，他也不要。

至於蔡英文為何遲遲不拍板定案？郭正亮透露，本來確實是陳時中，因為疫情不確定，這樣賭，風險太大。事實上，蔡英文真正在意的是桃園，台北市本來就不是民進黨執政，但若陳時中參選台北市長，8、9、10月又爆發新的疫情，就會傷到桃園，整個北台灣也都會受到連動。