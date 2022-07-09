轉戰桃園市長的林智堅陷論文風暴。（資料照，陳育賢攝）

民進黨桃園市長參選人林智堅碩士論文涉嫌抄襲，爭議持續延燒，台大校方表示，將在兩個月內完成調查，中華大學也表示，即刻啟動調查程序，預計兩個月內完成調查。媒體人吳子嘉表示，林智堅還選得下去嗎？他甚至驚人預測，「可能會換將」。

吳子嘉9日在《董事長開講》網路直播節目中認為，林智堅還選得下去嗎？7月17日民進黨全代會的提名會通過嗎？他甚至預測，這事情再搞下去，可能會換將，而由立委鄭運鵬出馬。蘇宏達8月提出審查報告，剛好是在提名以後，那就麻煩了。

吳子嘉覺得，民進黨算準一件事情，認為前行政院院長張善政是「滷肉腳」，所以林智堅橫柴入灶，從此看來，民進黨把國民黨「吃死死」，

吳子嘉指出，林智堅把竹科園區的標案當成論文，這很不好。台大社科院長蘇宏達稱捍衛台大社科院的聲望，保證兩個月審查完畢；蘇宏達曾因發表故宮政策，遭到蔡政府查水表、移送法辦，因此他認為民進黨死定了，絕對逃不掉，蘇宏達一定會幹到底。