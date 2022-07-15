民進黨桃園市長參選人林智堅身陷論文抄襲風暴，全黨上下儘管從力挺變成冷處理，仍止不住火勢。14日林智堅上網路節目時，被主持人黃光芹問為何還不主動拿出論文原稿，竟回「時間過太久還在找」，遭網友嘲諷到底有沒有畢業。

林智堅昨天上節目，對於各項選舉問題侃侃而談，但被問到論文事件時，仍堅持自己已經在記者會上說清楚，痛批對手潑髒水，不應用抹黑當作選舉手段，強調絕對沒有所謂自我抄襲疑慮。

黃光芹問到，要證明的最好方法之一，就是拿出最初的原始檔、手稿等，為何林智堅至今似乎還沒考慮出示這些。對此林智堅當場似乎有點不知所措，講話變得結結巴巴，稱一份論文是2008年，一份則是2016，因為時間實在是過太久，但為了證明自己，所以到現在都還在找，屆時一定會在恰當時機公布，但要先把資料準備齊全。

網友看到後也忍不住笑場：「他到底在說什麼」、「我20年前的碩論還躺在電腦裡，你跟我說6年前的找不到」、「結果真正的疑點還是都沒回啊」、「直接告余正煌不就好了，怎麼不敢告」、「2008就算了，2016才過6年耶」、「自己寫的論文自己找不到是哪招」、「把寫過論文的都當白痴就對了」、「他真的有畢業嗎」、「越問越尷尬耶」、「他的回答我完全聽不懂，全都在跳針」、「不存在的東西怎麼找」。