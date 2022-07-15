桃園市長鄭文燦今天上午參加廣播直播節目，對於最近沸沸揚揚的林智堅論文門事件認為，政治競爭不能無限上綱，甚至否定老師、學校。

鄭文燦說，每一個候選人要經過很多考驗，林智堅2008年沒擔任公職，是中華大學研究生，去參加竹科研究報告的問卷調查資料整理，所以指導教授說可以以此為基礎來寫，不要就此否定中華大學，大學就是大學，有學術規範，不要因為一個事件就攻擊學校，中華大學的研究生有藍有綠，林智堅市長曾說，口試是在2008年6月、竹科研究報告是7月，中間教授同意才拿來做為論文。

對於台大國發所論文，鄭文燦說林智堅跟陳明通都有公開說明，論文是他原創、民調也是他做，架構也是他先完成，另外一位研究生雖先畢業，但林智堅要把他論文的形成過程讓大家看到。鄭文燦說，論文是一個形成過程，架構章節都會修改，林智堅很珍惜，就我知道的情況是出席率高，表示他是非常珍惜這個機會的。林智堅比較晚交，但草稿加上研究架構民調資料交給陳明通，同樣的主題不同角度，時序上誰先誰後，當事人學術倫理委員會都可以釐清。我自己也是台大，台大在給予學位要經過一定程序，不是一個指導教授可以決定，所以沒有浮濫給學位問題，不要為了選舉攻防，否定一個學校一個研究所。