民進黨桃園市長參選人林智堅近期深陷論文抄襲風波。媒體人「逆風的烏鴉」表示，中華大學董事長李妍慧竟同時身兼民進黨發言人，李以董事長的身分保證自己絕對秉公處理以昭公信，卻又以發言人的身分要林加油、一起勇往直前、衝衝衝；此留言是寫給總統蔡英文等高層看的，以展現忠誠，為自己政治前途鋪路，這就是民進黨的「黑幫模式」。

逆風的烏鴉昨日（8）在臉書發表《政治滿分的精神分裂》一文，內文指出，「中華大學董事長李妍慧」保證自己絕對秉公處理以昭公信，「民進黨發言人李妍慧」要林智堅加油、一起勇往直前、衝衝衝。針對李的言行，逆風的烏鴉認為：「這當然是個道德感為零的不要臉行逕，但在民進黨的黑幫模式裡，卻是滿分的政治判斷」。

逆風的烏鴉分析，李妍慧這段話不是寫給林智堅看的，她和林的政商關係結合，也不需要用這樣的公開留言，這留言首先就是給蔡英文等高層看的。李的「秉公處理」說，固然不會有任何正常人會相信，但在林破口下的全黨力挺，若不明確表態，可能會被懷疑不夠忠誠，這當然是不利於她將來爭取立委提名的。

對此，逆風的烏鴉進一步分析，李妍慧留言的「觀眾群」除了蔡英文等黨內高層，第二個對象，是民進黨對這案子擔心的支持者。李表態挺林，當然對林在中華大的案子有影響，支持者也可安心不少，而這些支持者多數就是林的支持者，不管林的政治前景如何，李都可順勢接收這些力量。第三個對象，是中華大學準備處理這個案子的人員，既然董事長表態了，聰明的就自己看著辦，不用等下令了吧，此方法「無恥，但有效」。

國民黨台北市議員游淑慧日前在臉書發文，質疑李妍慧與林智堅具有緊密的利害關係，更爆料李的丈夫是有爭議的建商，竟然擔任新竹市都市更新及爭議處理審議委員會。對此，李駁斥游看到網路謠言「消息未經查證就亂放炮」，表示基於大學自治獨立運作，董事會不管校務，至於她先生則在林兩屆任期內，均未擔任都審委員。