民進黨13日正式徵召衛福部長陳時中、前交通部長林佳龍參選台北市和新北市長，加上日前林智堅參選桃園市，民進黨北台灣的布局正式底定。對此，資深媒體人單厚之驚爆，這是完成了一張「仇恨地圖」！

單厚之今（15）日在《美麗島電子報》撰文指出，陳時中、林佳龍、林智堅的布局，完成了民進黨在北台灣的拼圖，卻也同時完成了一張「仇恨地圖」。

他分析，陳時中有「落跑」的爭議，「自由業」的說詞更是提油救火，林佳龍也曾說不選新北；「愛呷假細意」的態度，沒有任何高度！

單厚之直言，最致命的是林智堅的「論文門」，任何正常人都可以看出，林智堅的論文涉及抄襲，民進黨沒有任何人敢替林智堅背書，只有一句「選舉抹黑」，無其他辯解。未來又能創造什麼議題，能有比「論文門」更大的聲量？

單厚之痛批，民進黨完全失去道德高度，沒有道德高度，空戰也就無從發揮。最近網路的風向，民進黨的網軍和側翼，是「嘴」贏了哪一件？他最後感嘆，如今的民進黨，又頗有2018年的味道了！