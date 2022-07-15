民進黨13日正式徵召衛福部長陳時中、前交通部長林佳龍參選台北市和新北市長，加上日前林智堅參選桃園市，民進黨北台灣的布局正式底定。對此，資深媒體人單厚之驚爆，這是完成了一張「仇恨地圖」！
單厚之今（15）日在《美麗島電子報》撰文指出，陳時中、林佳龍、林智堅的布局，完成了民進黨在北台灣的拼圖，卻也同時完成了一張「仇恨地圖」。
他分析，陳時中有「落跑」的爭議，「自由業」的說詞更是提油救火，林佳龍也曾說不選新北；「愛呷假細意」的態度，沒有任何高度！
單厚之直言，最致命的是林智堅的「論文門」，任何正常人都可以看出，林智堅的論文涉及抄襲，民進黨沒有任何人敢替林智堅背書，只有一句「選舉抹黑」，無其他辯解。未來又能創造什麼議題，能有比「論文門」更大的聲量？
單厚之痛批，民進黨完全失去道德高度，沒有道德高度，空戰也就無從發揮。最近網路的風向，民進黨的網軍和側翼，是「嘴」贏了哪一件？他最後感嘆，如今的民進黨，又頗有2018年的味道了！
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。