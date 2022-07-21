台北市長參選人陳時中(中)20日前往龍山寺參拜，龍山寺董事長黃書瑋（中左）贈送「以民為先」字畫。（資料照/郭吉銓攝）

陳時中昨（20日）到北市萬華龍山寺參拜時，有民眾突衝上前高喊「請問陳市長你願意守護台北市民的財產嗎？」後遭拖離現場，該狀況引發外界爭論。對此，前台北市議員羅智強昨在臉書說，這些年，不要說我站在街頭遇到嗆聲不知凡幾，「但我們除了尊重，還是尊重」。羅的經驗曝光後，吸引2萬名網友紛紛按讚留言，有人說「他們就先『移』民」、「真諷刺」。

羅智強在臉書談到，「以民為先，架走再說」，這些年，不要說站在街頭遇到嗆聲不知凡幾，「但我們除了尊重，還是尊重」，前總統馬英九甚至還被丟書、丟鞋，「而陳時中的以民為先，就是把陳情者架走先…」。

該篇文章已有2萬人按讚，超過2000則留言，不少網友皆對此事發表看法，有人認為「好個自由民主？開眼界了？」「真誠的心最重要！先跟被架走的人道歉吧」、「民眾來我就扛，這就是以民為先」、「以民為先，先拖旁邊」、「他現在不是什麼都不是嗎？」