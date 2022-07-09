民進黨前立委沈富雄。（資料照片）

對於民進黨桃園市長參選人林智堅捲入碩士論文疑似抄襲風波，民進黨前立委沈富雄認為，民進黨高層和林智堅低估這件事情的嚴重性和續航力，因此不排除在登記之前，林智堅有可能選不下去，鄭運鵬要有心理準備！

民進黨前立委沈富雄8日在《少康戰情室》披露，他有一些每天見面的朋友，都是綠的，「我問他們，你們認為林智堅有沒有抄襲？百分之一百說有抄襲！」

至於有些媒體或名嘴全力挺林智堅，「結果滿潮皆趙高，這就是指鹿為馬」，沈富雄直言，「聽他們的講法，會吐！」馬上關掉電視，不然吐血不止，要背9次正氣歌，不然很難受！簡單的事情可以講成這樣？

沈富雄認為，陳明通和林智堅的講法，已經間接承認有抄襲，到時候一比對，就會非常清楚。

沈富雄說，民進黨高層和林智堅低估這件事情的嚴重性，低估這件事情對民進黨的傷害，也低估這件事情的續航力。

沈富雄推測，不排除在登記之前，林智堅會撐不下去，也許要退選。因此沈透過管道告訴鄭運鵬，「你心裡要有準備，林智堅有可能選不下去」，到時候理所當然要鄭運鵬跳下去！