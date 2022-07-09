台北市議員簡舒培爆料北市副市長黃珊珊，擔任副市長以來，安排87場市場視察，動用高達650名公務員陪同，批評黃珊珊假公濟私，藉視察市場行選舉之實，而近期選舉將至，他也勤跑市場，今早他到福德市場視察，發現民眾黨的議員參選人楊寶楨也緊跟在後，對此，黃珊珊表示，行程都是公開，菜市場誰都可以來不是嗎？

年底九合一選舉逼近，各黨派候選人勤跑基層，黃珊珊目前雖然還是副市長身分，但同時也是民眾黨將推派出來參選台北市長的擬候選人，他也多次被質疑帶職參選濫用行政資源，黃珊珊今早再次帶著楊寶禎來到市長，面對媒體提問，他也怒嗆，「菜市場誰都可以來不是嗎？甚至還說，民進黨張茂楠的女兒張文潔也有來啊。」

黃珊珊表示，歡迎大家都來觀察市場，尤其這個市場已經30多年了，而且生意都很好，只是非常老舊，希望攤販精進計畫可以跟他們說明，也是我們列管的第一類市場，陸續類似這樣的市場把他納入計畫，可能要花2年時間，2年之內慢慢把這個大家可以納管了解攤商的身分，可以做設備補助，有狀況無法協助很可惜。

昨晚黃珊珊也在臉書上PO出視察行程，被質疑是跟議員直球對決，黃珊珊今表示，大家對我們行程有所質疑，所以把行程講清楚，每次視察都有後續追蹤事項，不是選舉拜票，大家對這件事情有所質疑，可以去看內容，而這些資料議員都有，但他們都不提內容只是算數字，今天來這裡（福德市場）應該是第88次。