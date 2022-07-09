台北市議會去年通過《重陽節禮金致送自治條例》，下周將針對法制作業進行討論，國民黨台北市長參選人蔣萬安強調會依法行政、恢復發放，遭副市長黃珊珊嗆「預算有限、別開空頭支票」。對此，蔣團隊副發言人蔡畹鎣9日在臉書反問柯市府依法行政很難嗎？還要北市府少用政治口水創造金句。

蔡畹鎣稍早在臉書發文，指今天早上蔣萬安到大同區至聖里，關心里長使用污水處理回饋金，發放敬老金、助學金、育兒金照顧各年齡層里民的狀況，里長楊秀龍也強調，敬老金是對長輩的尊重及敬意，這點大家都非常認同。

蔡畹鎣說，台北市議會已經通過《台北市重陽敬老禮金致送自治條例》，依法行政是民主時代基本原則。但近期看到柯市府一直情緒勒索，刻意將「舉債」與敬老金發放劃上等號、挑起世代對立。

她質疑，現在黃珊珊又推託說不要開空頭支票、資源有限，「難道市長和副市長可以用行政權強壓議會的決議嗎？即便有想法、有政治理念，也應該要有能力說服議會、說服民意。」

她說，況且事實擺在眼前，重陽敬老金一年預算約7億，只佔總預算千分之4，不會加重財政負擔。通過的自治條例只有級距沒有金額，市府可依照財政狀況調配，這就是預算重新分配的問題。

文末，她也再次重申，議會已經通過自治條例，就請北市府依法行政，也希望北市府多將力氣及執行力花在做事上，「少用在政治口水、創造金句混淆視聽。」