根據《TVBS》公布的台北市長可能人選民調，國民黨的蔣萬安以39%的支持度領先，台北市副市長黃珊珊則增至24%，升至第二，衛福部長陳時中18%，大幅下滑11個百分點，落居第三 。資深媒體人邱明玉認為，民進黨一直在拉抬黃珊珊的民調，這就是民進黨的策略。

邱明玉2日在《全民平評理》節目中表示，現在的民調還是有戰略的意義，像台北市議員王世堅一直在拉抬黃珊珊，這就是民進黨的策略。無論如何就是要把它做成一個正三角形，把黃珊珊捧高。若說陳時中的民調只剩18%，大家也不會相信，因為台北市長之戰，自1994年民選以來，除了姚文智當年代表民進黨出戰有點被棄保外，綠營的支持度從來沒有低於30%以下。

邱明玉接著指出，陳時中尚未表態，所以他們把黃珊珊的民調灌高，就回到當年陳水扁、黃大洲、趙少康那時的戰局，對民進黨有益。等到陳時中表態後，黃珊珊的民調就會掉下來。

邱明玉表示，蔣萬安的民調30幾趴，從來沒有超過40％，這是國民黨在台北市的基本盤，對國民黨是一大警訊。黃珊珊有拉到綠的選票，也一定拉到藍的選票，蔣萬安的中正紀念堂、雙城論壇議題，讓深藍跳腳，選票有可能轉到黃珊珊身上；還有黃珊珊的哥哥是前參謀總長黃曙光，那是軍眷的選票，因此國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，才會去拜託趙少康去顧住深藍選票。