無任所大使林佳龍積極爭取民進黨台北市長提名，日前「仇恨值」說被指影射衛福部長陳時中，對此衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組李秉穎醫師更曾表示「沒做事的話就不會有人恨」，此番言論也被塔綠班拿去大做文章。對此，藥師林士峰今（3）日就在臉書上列出8點嗆爆塔綠班，直言「這個見解大錯特錯」，引發討論。

林士峰在臉書上指出，在談到陳時中的仇恨值高時，塔綠班引用了李秉穎醫師說的「有做事才有仇恨值，真正完全沒有仇恨值的，是那些沒在做事的人」，這讓他認為「這個見解大錯特錯」，林士峰坦言「陳時中的仇恨值並不是因為他有在做事，洽好相反，是因為該他做事的時候，他沒做事，造成台灣疫情狀況不佳，還需要一堆的側翼網軍帶風向，安慰我們，其實外國更爛」。

林士峰也細數這兩年多來，八點台灣防疫的荒謬事跡，分別為「疫情剛開始的時候，擋陸配來台、但是沒擋美國」、「外籍機師管理，檢舉公文處理效率太差」、「3+11的決策，沒有會議記錄」、「高端疫苗還沒通過緊急授權就急著下大單」、「BNT疫苗的緊急授權核准處理，行政效率太差」、「跨縣市疫調平台，等到本土疫情爆發才開始準備」、「兒童疫苗還沒採購，就放推與疾病共存」和「決定與疾病共存之後，快篩跟口服抗病毒藥準備數量不足」。

網友們看完後紛紛留言表示「最可悲的是，一到選舉只要高喊抗中保台，票又回來了」、「諷刺我們政府都沒做事，因為民調高的很，沒什麼仇恨值啦」、「通常沒有做事的都是抱怨最多的」、「這樣戒嚴時代在塔綠班眼中一定是個令人推崇激賞的時代，政府做很多事」。