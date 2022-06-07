民進黨台北市長參選人遲遲未定，傳出黨內為了衛福部長陳時中，可能將提名時程延後至8月底。昨陳時中回應「沒有聽聞，不要等我」，今被問及此話是否意味著放棄選舉，對此他今日表示，黨政、選舉各有其步驟，「等我或什麼，那就大可不必」。

今日有媒體問及，昨陳時中所說的「 不要等我」是否意味著放棄選舉？是否贊同前交通部長林佳龍所說的「盡快產生候選人是比較負責任」的說法？

陳時中今日回應，「在這裏還是不談選舉，我還是很清楚，黨政、黨政、選舉、選舉各有其步驟，不要說要等我或什麼，那就大可不必」。

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