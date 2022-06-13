國民黨高雄市長人選至今未定，外界一再點名前立委柯志恩與前高雄市副市長李四川可代表藍營參選。對此，國民黨立委江啟臣今受訪直言，藍營高雄基層多認為最強人選是李四川，但若李無參選意願，柯志恩「也是不錯的人選」。

國民黨六都市長人選，目前只剩下高雄仍不明朗。頻頻被點名參選的李四川11日突然在臉書發文，說人生路上，每一站的風景都非常美，走一程，愛一程，贏的漂亮，輸也精彩，無論成功或失敗，皆坦然接受，「如果往前是艱困，後退也艱難，那我們就往旁邊走吧。」他並感謝高雄的好友，「提早還給我兩年的無憂」。

江啟臣今（13日）參與網路節目《新聞不芹菜》直播，在討論高雄市長人選議題提到，藍營在高雄基層認為最強人選「應該是川伯（李四川）」，若撇除李的個人意願，藍營對李四川參選是毫無異議、是最大共識。但若李四川與另一前副市長葉匡時都無意願，江啟臣也直言「柯志恩也是個不錯的人選」。

當被主持人黃光芹問到為何比起葉匡時，大家的目光都集中放在柯志恩上，「是覺得她是最大公約數、就是一張牌？」江啟臣直言，柯志恩從過去擔任立委、參與選舉，到當前在媒體、教育界等各領域的表現，「大家都認為是個平穩的人選，也沒什麼爭議」，再加上柯的論述能力與戰力佳，因此他認為柯志恩「是黨可以考慮的不錯人選」。